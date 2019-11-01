250 قتيلاَ و11 الف مصاباَ في حراك العراق

وطنا اليوم-عمان:أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية بالعراق، مقتل 250 عراقيا وإصابة 11 الف في الحراك الشعبي .

وقال أرشد الصالحي رئيس اللجنة في تصريح صحافي، الجمعة، ان الخسائر البشرية التي حصلت منذ انطلاق الحراك الشعبي بالعراق مطلع تشرين الاول الماضي، كانت كبيرة في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية .

وأضاف ان الخسائر تجاوزت 250 شخصا قتلوا وإصابة أكثر من 11 الف بجروح بينهم من القوات الأمنية .

ودعا الصالحي الحكومة العراقية الى حسن التعامل مع المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم وأرواح القوات الأمنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتوافد الآلاف من العراقيين الجمعة الى ساحات التحرير في بغداد والمحافظات لمطالبة الحكومة بالإصلاحات الشاملة.