الرئيسية | عربي و دولي نصرالله: هناك من كان يدفع الحراك نحو الاقتتال الداخلي

وطنا اليوم-عمان:قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إنه "بفعل الوعي والصبر والانضباط تجنب اللبنانيون الوقوع فيما كان يخطط له البعض من الفوضى وصولا للاقتتال الداخلي".

وأضاف نصرالله خلال الاحتفال التأبيني للعلامة السيد جعفر مرتضى، أن بعض من كان يشتم خلال الاحتجاجات كان يريد استدعاء الشارع الآخر من أجل الاقتتال الداخلي.

وقال نصر الله:"عندما قلت للمتظاهرين إن مطالبكم محقة ويجب أن تحذروا من أن يركب موجتكم أحد ومن حقكم أن تبحثوا عن أموال المتمول إذا ما كان هناك من يمولكم، أتى بعض المراسلين الصحفيين ليقول للناس بعد دقائق معدودة أن السيد قال عنكم عملاء سفارات.. وأنا لم أقل هذا الكلام".

وأضاف: "في لبنان لدينا هذا الحراك الذي حصل، والآن كل شخص يقرأه بطريقة ويقييمه بطريقة، ولاحقا اذا كتب أحد التاريخ، سنقرأ مواد متناقضة حول حدث نملك كل المعطيات حوله".

وتابع نصرالله: "بسبب السباب والشتائم خرجت بعض الأمور عن السيطرة لكن الأمر كان محدودا بفعل الانضباط والوعي، مشيرا إلى أن كثيرا من القوى السياسية مارست جهدها للسيطرة على الشارع".

وقال الأمين العام لحزب الله:"من يريد من اللبنانيين مواصلة العمل الاحتجاجي هذا حقهم الطبيعي لكن عليهم تنزيه احتجاجاتهم ومنابرهم"، لافتا إلى أن "كل من يريد الصدام بين الشوارع والقواعد المؤيدة للقوى السياسية يجب مواجهته بالصبر مهما كانت الضغوط".

وقال نصرالله: "إن الحكومات السابقة "لم تكن حكومات حزب الله" في تاريخ لبنان، لكن الاصرار على هذه التسمية هو محاولة لتحميل حزب الله أي فشل أو قصور أو فساد في السلطة".

وأضاف نصرالله تعليقا على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، إن هذه الحكومة لم تكن حكومة حزب الله، ونحن لسنا قلقين على أنفسنا لأننا أقوياء جدا شعبيا وسياسيا وعسكريا، و"ما حدا انهز"، والحزب لم يتصرف بأي ورقة قوة من أوراقه بعد".

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