قتلى بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا

وطنا اليوم-عمان:وقع العديد من الضحايا، الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات الهالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية بوقوع العديد

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم عن موقع "الإندبندنت" عن مدير شرطة المقاطعة قوله إن "قسم شرطة أوريندا يتعامل مع حوادث إطلاق نار متعددة. التحقيق جارٍ، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقا".

وأفادت قناة NBC بأن إطلاق النار وقع خلال حفلة هالوين، حيث تم نقل عدد من الأشخاص المشاركين في الحفلة إلى المستشفيات.

ويأتي إطلاق النار أياما بعد حادثة مشابهة في مدينة لونغ بيتش بكاليفورنيا، التي قتل فيها 3 أشخاص وجرح 9 آخرون