الرئيسية | عربي و دولي في مبادرة فريدة من نوعها.. العراق يوزع البنزين مجاناَ

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة النفط العراقية، وزيع البنزين مجاناً لأصحاب عربات "التوك توك".

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، ثامر عباس الغضبان، إن توزيع مادة البنزين مجانا على أصحاب عربات "التوك توك"، دعما لمواقفهم الإنسانية في نقل المواطنين.

وبحسب نشرته الوزارة العراقية على صفحتها في "فيسبوك"، تأتي هذه المبادرة من الوزارة تقديرا لما يقوم به أصحاب "التوك توك" من مبادرات إنسانية بنقل الجرحى والمصابين وكبار السن من وإلى ساحة التحرير (مركز التظاهر).

وبناء على التوجيهات فقد خصصت شركة توزيع المنتجات النفطية محطة تعبئة الكيلاني في الباب الشرقي قرب جسر محمد القاسم لتجهيز وتزويد أصحاب عربات "التوك توك" بالبنزين مجانا حتى ساعات متأخرة من الليل.

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