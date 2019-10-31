السيسي خلال افتتاح مصنعين: اللي يزعل يتفلق

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح مصنعين، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019: «إحنا هنفتتح مشروعات كتيرة على طول، واللي يزعل يتفلق»، موضحاً أن مشاركة القوات المسلحة في إنشاء المصانع لا تأتي على حساب القطاع الخاص والمدني.

وأضاف السيسي: «خلال الأسبوعين تلاتة الجايين لو طُلب منّي كل يوم أحضر افتتاح مشروع، مفيش مشكلة». والمصنعان اللذان افتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسي تابعان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، الأول مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، والثاني فوق أكسيد الهيدروجين، في قرية أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وتدخُّل الجيش في الاقتصاد لافت في مصر والاقتصاد العسكري أكثر حضوراً حتى من القطاع الخاص الذي قال السيسي إنه لن يتضرر.

وتحدث السيسي بأن الجيش يجب أن يدخل البورصة، وأن يكون للمصريين أسهم في الشركات التي يملكها الجيش، مضيفاً أن الشعب المصري واع ومنتبه للشائعات، وعلى الإعلام دور كبير في مواجهة الحرب الإعلامية ضد مصر، وأنه على النائب العام التنبه إلى أن المسارات التي كانت في السابق كانت تتوافق مع ظروفنا في الخمسين والستين عاماً الماضية، ولكن جد جديد في التطور بوسائل التواصل الاجتماعي والحرب التي تواجهها الدولة.

ومضى السيسي قائلاً: «اللي بيتعمل من مشروعات من فضل ربنا علينا.. وعلينا أن نتقدم أكثر ونفهم أنهم في حالة عداء مستمرة ولن تنتهي.. وعاوزين تقولوا أهل إفك أو شر قولوا.. وباقول عشان كل مصري يعمل ويتحرك أكثر ولا يهتز».

ولطالما دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ تلك المشروعات، والإشراف على البعض الآخر بالالتزام بمعايير الجودة، والإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ والاستلام.

ووجّه السيسي رسالة للشعب قال فيها: «قفوا لأجل خاطر بلدكم وأبنائكم وأحفادكم، وواجهوا لأجل خاطر ربنا والحق وأولادنا وأحفادنا محدش يكسرهم ويشككهم.. وأرجو إن إحنا نبقى منتبيهن للي بيحصل فى المنطقة كلها».

وقال السيسي، خلال المؤتمر الثامن للشباب، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إن الجيش أشرف على مشروعات تُقدر قيمتها بأربعة تريليونات جنيه مصري، من بينها مشروعات طرق بـ 175 مليار جنيه، خلال السنوات القليلة الماضية.

ووصف السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما نفذه الجيش من مشروعات بأنه «يفوق الخيال»، قائلاً: «والله العظيم اللي اتعمل بواسطة الجيش في مصر فوق الخيال ويتكتب في التاريخ».







