الرئيسية | عربي و دولي صورة ترمب والكلب البطل في عملية قتل البغدادي تثير جدلاَ

وطنا اليوم-عمان:أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجدل عندما أعاد نشر صورة للكلب الذي أدى دورا بطوليا وساهم في مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لكن هذه المرة مستخدما الفوتوشوب لإظهاره وكأنه يقلده وساما تكريما له.

وقال ترمب في أعقاب إعلان مقتل البغدادي، في تغريدة أولى على حسابه في تويتر "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش.. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

وبعدها بساعات نشر تغريدة ثانية، مرفوقة بصورة الكلب، قائلا "لقد رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع (لم يتم رفع السرية عن اسمه) الذي شارك في هذه المهمة العظيمة، القبض على زعيم داعش أبو بكر البغدادي وقتله".

واليوم الأربعاء، نشر ترامب مرة أخرى صورة له وهو يقلد الكلب وساما، وعلق عليها بالقول "بطل أمريكي"، إلا أن الرئيس الأمريكي سرعان أن واجه سخرية كبيرة من طرف متابعيه على اعتبار أن الصورة ليست حقيقية، وقالوا إنها معدلة بواسطة "الفوتوشوب".

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