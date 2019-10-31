وجبة افطار تتسبب بمقتل 65 باكستاني داخل قطار!

وطنا اليوم-عمان:أدى انفجار أسطوانة غاز داخل قطار في باكستان، الخميس، كان يستخدمها ركاب لإعداد إفطارهم،إلى اندلاع حريق أودى بحياة ما لا يقل عن 65 شخصا.

ولقي بعض الركاب حتفهم عقب القفز من القطار المتحرك فرارا من ألسنة اللهب، فيما دمر الحريق 3 من عربات القطار، قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب جنوبي باكستان.

وقالت انه يجري نقل اكثر من أربعين جريحا الى المستشفيات في المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية فان النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في اقليم البنجاب بوسط باكستان.