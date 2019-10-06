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WP: تفاصيل مثيرة عن المُخبر عن مكان البغدادي ومكافأته
وطنا اليوم-عمان:قال مسؤولون أمريكيون إن تصفية زعيم تنظيم داعش، أبي بكر البغدادي، تمت بواسطة مساعدة قدمها عنصر في التنظيم، وقد يحصل على مكافأة بملايين الدولارات.
وكشفت أن المتعاون تواجد في الموقع خلال عملية اقتحام مجمع البغدادي، ونقل من سوريا بعد مرور يومين مع عائلته، لافتة إلى أن السلطات قد تمنحه المكافأة كاملة أو جزءا من المبلغ مقابل المساعدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: إن المتعاون عنصر عربي من التنظيم، وقرر الانشقاق والعمل ضده، بعد مقتل أحد أقاربه بأيدي عناصر من "داعش".
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