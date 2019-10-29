|
الصدر يصل النجف للمشاركة في المظاهرات
وطنا اليوم-عمان:أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، انضمامه إلى المتظاهرين في محافظة النجف، جنوبي العراق، وذلك بعيد عودته من زيارة لإيران.
ويأتي ذلك بعد يوم من دعوة وجهها الصدر إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للذهاب إلي البرلمان للإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.
كما عبر عبد المهدي، عن استعداده للاستقالة إذا اتفق الصدر مع زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، على تشكيل حكومة جديدة، متحدثا بذلك لأول مرة عن إمكانية استقالة حكومته.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وهي معقل الشيعة في العراق.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|