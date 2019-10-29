الصدر يصل النجف للمشاركة في المظاهرات

وطنا اليوم-عمان:أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، انضمامه إلى المتظاهرين في محافظة النجف، جنوبي العراق، وذلك بعيد عودته من زيارة لإيران.

والثلاثاء، كشف مصدر سياسي عن عودة الصدر إلى العراق وتحديدا إلى النجف، قادما من إيران مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد، وقال، إن الصدر يريد أن يبقى قريبا من الأحداث المتسارعة، إذ من الممكن أن تشهد البلاد تطورات سياسية قريباً.

ويأتي ذلك بعد يوم من دعوة وجهها الصدر إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للذهاب إلي البرلمان للإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.

ورد عبد المهدي، على الصدر، الثلاثاء، بالقول، إن "إجراء انتخابات مبكرة غير ممكن إلا إذا حلّ البرلمان نفسه".

كما عبر عبد المهدي، عن استعداده للاستقالة إذا اتفق الصدر مع زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، على تشكيل حكومة جديدة، متحدثا بذلك لأول مرة عن إمكانية استقالة حكومته.

ويواجه رئيس الوزراء العراقي ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وهي معقل الشيعة في العراق.

وتخللت الاحتجاجات منذ يوم الجمعة أعمال عنف واسعة خلفت 80 قتيلاً على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.