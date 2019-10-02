عبد المهدي يلوح بالاستقالة ويحذر من فراغ في السلطة

وطنا اليوم-عمان:حذر رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي الثلاثاء من ما سماه "فراغ في السلطة" في حال قدمت حكومته استقالته وسط دعوات لذلك من قبل قوى سياسية في البلاد.

وفي بيان للحكومة، قال عبد المهدي إنه في حال "اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري على حكومة جديدة فسأقدم استقالتي‎".

وتابع بأنه "ليس بالإمكان إجراء انتخابات مبكرة قبل حل البرلمان‎".

الى ذلك قالت مصادر أمنية وطبية عراقية الثلاثاء، إن عددا من المحتجين في مدينة كربلاء قتلوا وأصيبوا، عقب استخدام الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المعتصمين.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن 20 قتيلا، و600 جريح هي حصيلة فض اعتصام كربلاء، فيما قالت وكالة "رويترز" إن المؤكد هو سقوط قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

في حين قال مصدر أمني وشهود عيان لـ"الأناضول" إن 10 محتجين على الأقل قتلوا، إثر محاولة قوات الأمن فض اعتصام كربلاء وسط العراق، مشيرين إلى أن قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض اعتصام غير مرخص وسط المدينة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أنه "تم إبلاغ المتظاهرين بضرورة إخلاء خيم الاعتصام؛ لأنها تؤثر سلبا على الحياة العامة، لكن المعتصمين لم يلتزموا بتعليمات قوات الأمن؛ ما استدعى التدخل لإنهاء الاعتصام".

وتابع المصدر: "نتيجة للاصطدامات سقط 10 قتلى على الأقل وهناك عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن".‎