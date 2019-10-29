الرئيسية | عربي و دولي شهيد التذكرة يتصدر تويتر مع غضب المصريين

وطنا اليوم-عمان:لليوم الثاني لا يزال غضب النشطاء متصدرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر حادث قطار الإسكندرية–أسوان، الذي لقي شاب مصرعه على إثره، فيما بترت ساق شاب آخر.

وفجع المصريون الاثنين، بنبأ إجبار مشرف قطار الإسكندرية-أسوان، لشابين في العشرينيات من عمرهما على القفز من القطار، لعدم وجود نقود معهما ثمنا للتذاكر، ما أدى إلى وفاة محمد عيد عطية (23 عاما)، تحت عجلات القطار وبتر ساق الآخر.

ودشن النشطاء وسم #شهيد_التذكرة للتنديد بالواقعة، كما أنهم وجهوا اللوم إلى الحكومة عقب تصريح وزير النقل بأن "الكمسري (مشرف القطار) لم يقم بدفعهما من القطار هما اللي نطوا، الأول علشان بدين شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والثاني علشان خفيف شوية قدر ينط من القطار وبه إصابات طفيفة".

وتابع الوزير المصري: "مفيش معاك فلوس اركب قطار عادي تقدر تدفع فيه"، على حد قوله.

النشطاء اعتبروا تصريحات وزير النقل "استخفافا" بحياة المصريين واستفزازا لهم، مؤكدين أن الصور والمقاطع المتداولة التي التقطها الركاب للواقعة تثبت عكس ذلك.

وأكد النشطاء أن الشاب المتوفى محمد عيد قد دفع أغلى تذكرة قطار في العالم بحياته، مشيرين إلى أن تصريحات الوزير المبرر لتصرف مشرف القطار، مفتقد للرحمة والإنسانية.

ووفق ما تداوله النشطاء من مقاطع للحادث، فإن رئيس القطار والمشرف طلبا من الشابين النزول وإلا سيتم تسليمهما للشرطة، وإن الشابين قالا لهما إن الباب مغلق، فأحضرا المفتاح وفتحا الباب وأجبراهما على القفز.

وأشار النشطاء إلى أن كل مسؤول في مصر تسبب في إجبار الشابين على القفز، حينما جعلا خيار القفز من القطار وهو سائر أرحم من الوقوع في يد الشرطة، مؤكدين أنه لا ضامن لأي مواطن من أنه سيتم محاسبته وفق مخالفته دون إهانة أو ضرب أو تعذيب أو تلفيق للقضايا أو إخفاء قسري يمتد لأشهر وسنوات.

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