الرئيسية | عربي و دولي رويترز: سعد الحريري يتجه نحو الاستقالة

وطنا اليوم-عمان:أفادت وكالة روتيرز الثلاثاء، نقلا عن مصدر رسمي أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يتجه نحو الاستقالة وقد يعلنها اليوم أو غدا .

كما ذكرت وسائل اعلام لبنانية أنّ المعطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع، مشيرةً إلى أنّه يُتوقع أنّ يُتخذ القرار اليوم.

و قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لقناة سكاي نيوز عربية إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

ومنذ 17 تشرين الأول نفذ المتظاهرون في لبنان إغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.

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