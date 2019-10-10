الرئيسية | عربي و دولي العثور على جثة جندي إسرائيلي فقد قبل وصوله قاعدته العسكرية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، العثور على جثة الجندي الإسرائيلي الذي كان مفقودا منذ أمس الأحد.

وقالت صحيغة "معاريف" العبرية أنه بعد بحث مكثف استمر لساعات تم العثور على الجندي "أليعازر أشكنازي" في منطقة "هشارون" جنوب مدينة كفار سابا. فيما قالت مصادر إنه الجندي وجد قتيلا، دون ذكر أي تفاصيل حول كيفية مقتله.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام العبرية، عن فقدان الجندي الإسرائيلي منذ صباح الأحد، وذلك بعد خروجه من منزله متوجها إلى قاعدته العسكرية في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجندي هو "أليعاز أشكنازي" يبلغ من العمر 20 عاما من سكان مدينة "كفار سابا".

وأضافت الصحيفة أنه كان يحمل سلاحه، ويرتدي زيه العسكري عندما غادر المنزل.

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