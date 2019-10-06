نقابة المعلمين العراقيين تعلن الإضراب العام

وطنا اليوم-عمان:أعلنت نقابة المعلمين العراقية اليوم الإثنين، الإضراب العام في البلاد احتجاجاً على قتل المتظاهرين خلال الأيام الثلاثة الماضية والذين زاد عددهم لنحو 80 قتيلًا وآلاف الجرحى.

وذكرت نقابة المعلمين في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك "نقابة المعلمين العراقيين تعلن الاضراب العام لمدة اربعة ايام ولغاية يوم الاحد في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان".

وعقد المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين اجتماعاً طارئ لمناقشة الوضع الراهن في العراق وما يتعرض له المتظاهرون من عنف غير مبرر وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة.