فوكس نيوز الأمريكية: تم التأكد من مقتل أبو بكر البغدادي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية، يوم الأحد، التأكد من مقتل زعيم عصابة داعش الإرهابية، بعد التأكد من الحمض النووي الخاص به، عقب الإيقاع به بعملية خاصة للقوات الأمريكية في سوريا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول تركي كبير لم تسمه قوله إن زعيم داعش أبا بكر البغدادي "وصل إلى مكان الغارة الأمريكية قبل 48 ساعة من تنفيذها"، في إشارة للتقارير الأمريكية عن مقتله.

وأشار المسؤول التركي إلى "الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض مع الأطراف المعنية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة وواشنطن نسقتا وتبادلتا المعلومات حيال العملية الأمريكية في محافظة إدلب.



