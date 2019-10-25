 وطنا نيوز -نصرالله يهدد بقوة المقاومة ويرفض مطالب المتظاهرين
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نصرالله يهدد بقوة المقاومة ويرفض مطالب المتظاهرين
التاريخ : 25-10-2019 05:46:11 المشاهدات: 1714

وطنا اليوم-عمان:رفض الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، مطالب المتظاهرين المتمثلة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، محذرا من وقوع البلاد في ما أسماه "الفراغ والفوضى الأمنية والانهيار" .

وقال نصرالله في كلمة متلفزة بثتها قناة المنار التابعة للحزب الجمعة: "إن أقوى طرف في المعادلة الداخلية اللبنانية الآن هي المقاومة، ومستعدون لدفع ثمن حماية بلدنا وكرامتنا وشعبنا"، في إشارة اعتبرها مراقبون بأنها "تهديد مبطن في حال حدوث مستجدات" .

وطالب نصرالله من جمهور الحزب ترك الساحات، داعيا "القيادات الحقيقية للحراك ان تطمئن اللبنانيين والمقاومة إلى أن البلد ليس مستهدفا ".

وأعرب عن خشيته "على مصير البلاد ومن وجود طرف ما يريد إحداث حرب أهلية في لبنان" .

واتهم نصرالله شخصيات لم يسمها بأنها " ترتبط بسفارات وجهات أجنبية،"، وأن هناك "شخصيات وجهات تعتبر أنها تمول الحراك وهي من الفئات الأكثر فسادا".


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