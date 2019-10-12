الرئيسية | عربي و دولي مصادر : استقالة وشيكة لحكومة الحريري وهذا مصير باسيل

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة سعودية الجمعة إن الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري ستقدم استقالتها لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال الـ48 ساعة القادمة، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية.

ونقلت الصحيفة عن ما سمتها بـ"مصادر رسمية مطلعة " إشارتها إلى أن الحكومة الحالية ستستقيل "على أن تتشكل حكومة جديدة مصغرة برئاسة الرئيس سعد الحريري".

وذكرت أن الحكومة الجديدة "ستتألف من 14 وزيرا ولا تضم أي اسم وزاري من وزراء الحكومة الحالية، بمن فيهم وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن".

وقالت المصادر إن الطاقم الجديد "يضم كفاءات تكنوقراط قادرة على استعادة الثقة الداخلية والخارجية"، مضيفة أن "هذا التغيير تم التوافق عليه بين جميع الفرقاء على أن يتم السماح للمواطنين بالتظاهر في الساحات بعد استقالة الحكومة، فيما سيتم تأمين فتح كافة الطرقات وتحديدا الرئيسية".

يأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات في معظم المدن اللبنانية لليوم التاسع على التوالي للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وفي وقت، سابق قال الحريري، إن الحكومة وافقت على حزمة الإصلاحات والميزانية، وذلك في مؤتمر صحفي له بعد الاجتماع الحكومي في قصر بعبدا.

وعن الاحتجاجات في الشارع، قال الحريري: "الاحتجاجات في أرجاء البلاد استعادت الهوية الوطنية اللبنانية وكسرت الحواجز الطائفية".

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