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أنصار حزب الله يشتبكون مع محتجين ببيروت.. والجيش يحذر
وطنا اليوم-عمان:لليوم التاسع على التوالي، واصل اللبنانيون تظاهراتهم في الشارع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، بعد سلسلة قرارات سعت الحكومة لإقرارها، لكنها تراجعت عنها بفعل ضغط الشارع.
وأصيب عدد من المتظاهرين خلال الاشتباكات، وقالت مصادر إن مناصري الحزب "اعتدوا بالعصي على عدد من المحتجين"، وفق ما أفادت قناة "أم تي في" المحلية.
وقالت القناة إن مناصري "حزب الله"، اشتبكوا مع القوى الأمنية التي حاولت الفصل بينهم وبين المتظاهرين.
ولم تذكر القناة عدد المصابين في صفوف المتظاهرين ومدى خطورة إصاباتهم.
من جانبها قالت قناة الجديد (خاصة) إن مناصري "حزب الله" اقتحموا ساحة رياض الصلح، وهم يهتفون لأمين عام الحزب حسن نصر الله.
وأضافت القناة إن المتظاهرين لم يتعرّضوا لنصر الله بالهتافات، في حين عمل مناصرو الأخير على نصب خيمة وسط مكان الاعتصام.
وعززت قوة من مكافحة الشغب وجودها بساحة رياض الصلح، وأقفلت المداخل المؤدية إليها لمنع دخول "المشاغبين" إلى الاعتصام، بالإضافة إلى استقدام عوارض حديدية لوضعها عند مداخل الساحة.
وقالت مصادر لبنانية، إن الجيش أقام حاجزا للتفتيش عند ساحة إيليا في صيدا، التي تشهد اعتصاما كبيرا بميدان النجمة، لافتة إلى أن القوات تدقق على هويات المواطنين المارين بالمنطقة.
من جانبه أصدر الجيش اللبناني بيانا حادا قال فيه: إنه "تكررت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المسيئة والمخالفة للقوانين من قبل بعض المعتصمين على الطرق تجاه مواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم".
وحذرت قيادة الجيش من "الاستمرار في اللجوء إلى هذه الوسائل، والتعرض للحريات العامة والشخصية، وإذ تذكر القيادة بأن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، فإنها تدعو إلى احترام حرية التنقل، والكف عن القيام بهذه الممارسات".
وتابع: "هذا المطلب لكي تتمكن الحكومة من تنفيذ الورقة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه في القصر الجمهوري الاثنين 21 تشرين الاول الجاري، وتلاها دولة الرئيس سعد الحريري.
وتظاهرت مجموعة من الناشطات أمام سرايا زحلة، في الوقت الذي أقفل فيه متظاهرون مثلث خلدة من الجهات كافة، ومنع المرور سوى للحالات الطارئة.
وفي السياق ذاته، ألغت شركات طيران رحلات مغادرة، من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دون إبداء الأسباب.
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