مقتل فلسطيني بالرصاص خلال حملة على البسطات في نابلس

وطنا اليوم-عمان:قتل شاب فلسطيني، يدعى فراس الشايب ، اثر اطلاق عيارات نارية خلال حملة على البسطات العشوائية والتعديات على الطرقات في مدينة نابلس.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان ، ان طواقم المباحث العامة القت القبض على مطلق النار وحولته للتحقيق.

واكدت مصادر من عائلة القتيل بانه كان متوجها لشراء طعام الافطار من احد المطاعم في منطقة الحملة التي تنفذها البلدية واصيب برصاصة في منطقة الرقبة توفي على اثرها بعد ذلك.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية تحركت لمساندة طواقم البلدية في إزالة التعديات عن الأرصفة والطرقات في مدينة نابلس وأثناء العمل بمنطقة الاكاديمية قام أحد أصحاب المحال التجارية بإطلاق النار باتجاه طواقم البلدية مما أدى لاصابة المواطن الشايب بطلق ناري في رقبته اثناء مروره في المنطقة وتم نقله للمستشفى وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاته

وأكد ارزيقات بأن الشخص المشتبه به لاذ بالفرار ولاحقته قوة من شرطة المرور وتمكنت من القبض عليه وضبط سلاحه ونقله إلى مديرية الشرطة وباشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في الحادثه .







