|
رفع حالة الطوارئ في مدن مصرية لمواجهة الأمطار الغزيرة
وطنا اليوم-عمان:قالت الحكومة المصرية، إنها كلّفت المسؤولين في المدن المُطلة على البحر المتوسط، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، استعدادا لما وصفته بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وأشار إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.
ودعت الحكومة المصرية إلى "التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق في أثناء سقوط الأمطار، فضلا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية".
وطالبت المواطنين بتجنب الوجود "تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار".
كما دعت إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات، محذرة من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالات البرق، تجنبا لخطر الصعق، منوهة إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارئ.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|