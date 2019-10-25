رفع حالة الطوارئ في مدن مصرية لمواجهة الأمطار الغزيرة

وطنا اليوم-عمان:قالت الحكومة المصرية، إنها كلّفت المسؤولين في المدن المُطلة على البحر المتوسط، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، استعدادا لما وصفته بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ودعت، في بيان لها، مساء الخميس، المسؤولين إلى "تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع"، مشدّدة على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف.

وناشدت المواطنين "التزام المنازل، الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى والتزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، وذلك حرصا على سلامتهم، ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، بأن "تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل، على أن تكون ذروتها، الجمعة، حيث من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة، التي يُصاحبها سقوط الأمطار".

وأوضح أن الأمطار ستكون "غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة، ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين".

وأشار إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.

ودعت الحكومة المصرية إلى "التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق في أثناء سقوط الأمطار، فضلا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية".

وطالبت المواطنين بتجنب الوجود "تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار".

كما دعت إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات، محذرة من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالات البرق، تجنبا لخطر الصعق، منوهة إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارئ.

وحصدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المحافظات المصرية مؤخرا أرواح 20 شخصا.