الرئيسية | عربي و دولي الوحش المداري يقترب من شواطئ فلسطين

وطنا اليوم-عمان:حذر الراصد الجوي، حازم بصة، اليوم الخميس، من العاصفة المدارية، التي ستمر على فلسطين خلال الساعات المقبلة، حيث وصف العاصفة بـ”الوحش المداري”، نظرًا لأنها ستحمل كميات هائلة من الأمطار تصل إلى 100 ملم، إضافة لوصول رياح شديدة، ويبدأ من مساء غد الجمعة، وحتى مساء السبت، لكن ذروته ستكون نهار السبت.

كما ناشد بصة، كافة الجهات ذات الصلة وجميع المواطنين في البلاد بالاستعداد جيدا للمنخفض الجوي المقبل الذي سيبدأ في الساعات الأولى من مساء غد الجمعة ويبلغ ذروته بعد غد السبت.

وقال الراصد بصة، اليوم، الخميس، إن “المنخفض الجوي تحوّل من عنيف لعنيف جدا وهو عاصفة هوجاء، وأخشى حصول أضرار كبيرة جدا وخصوصا في قطاع غزة والسواحل الوسطى والمناطق المنخفضة والأغوار والبحر الميت. كذلك أوجه نداء لأهالي القدس ورام الله بالاستعداد جيدا للعاصفة فهذه المناطق ستشهد هطول أمطار غزيرة خلال عدة ساعات”.

ووصف بصة العاصفة بـ”الوحش المداري”، لأنها ستحمل كميات هائلة من الأمطار تصل إلى 100 ملم، وهبوب رياح شديدة منذ مساء غد الجمعة وحتى مساء السبت، وذروته سيكون يوم السبت.

وعلل الراصد الجوي أسباب شدة العاصفة كونها مشبعة برطوبة هائلة قادمة من الأراضي المصرية، بعد الفيضانات التي أحدثتها العاصفة بمحافظات مصر، كما أنها تحمل تيارات هوائية شديدة، ومن المتوقع أن تتشكل فوق السواحل الفلسطينية.

وأكد أنه طالب الجميع بإطلاق التحذيرات، وأنه أبلغ العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية قبيل وصول العاصفة، بما فيها شركة الكهرباء، والشرطة، والدفاع المدني، وغيرها.

وختم الراصد الجوي، بصة، بالقول إن الخليل وبيت لحم، إلى جانب القدس ورام الله ستشهد هطول أمطار فيضانية خلال الساعات المقبلة.

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