الجبير: الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين بات وشيكا

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الاتفاق بين الحكومة الشرعية في اليمن، والحوثيين، بات وشيكا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" قال الجبير إن الاتفاق الوشيك يشمل أيضا أزمة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأوضح أن "ممارسة الضغوط القصوى تبقى هي السبيل الوحيد لدفع إيران للجلوس إلى طاولة التفاوض".

وقبل يومين، كشف مصدر يمني مطلع، عن استلام القوات السعودية مقر قيادة التحالف العربي في مدينة عدن بعد إخلائه من القوات الإماراتية.

وقال المصدر إن القوات الإماراتية نقلت معدات عسكرية تابعة لها من داخل المقر الواقع في "البريقا" غربي عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

فيما نشرت الأمم المتحدة، الأربعاء، خامس نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بعدما تم نشر 4 نقاط في قطاعات مختلفة في وقت سابق.

وتأمل السعودية في أن تسفر مباحثات جدة عن اتفاق بين الأطراف المتنازعة منذ سنوات في اليمن.