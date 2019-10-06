مذيعة بقناة تابعة لعون: كم حالة حمل بالمظاهرات؟

وطنا اليوم-عمان:أثارت مذيعة لبنانية في قناة "أو تي في" التابعة للتيار الوطني الحر، سخطا واسعا، بعد تلميحها إلى حدوث ممارسات غير أخلاقية في الاعتصامات الحاشدة التي تشهدها البلاد منذ أيام.

المذيعة سكارليت حداد، وخلال قراءة زميل لها نكتة تداولها ناشطون على نطاق واسع، حول حدوث حالات تعارف وخطوبة في الاعتصامات، قالت "تنشوف كم حالة حمل؟".

وصب لبنانيون جام غضبهم على حداد التي تعارض المظاهرات، قائلين إن الطعن في شرف المعتصمات يستوجب العقوبة الرادعة.

وقال مغردون إن إعلام السلطة يحاول تشويه المظاهرات بأي طريقة ممكنة، ما دفع حداد للجوء إلى طرق غير أخلاقية.

بدورها، قدمت سكارليت حداد اعتذارها، عبر منشور في "فيسبوك"، قائلة إنها لم تقصد إهانة أحد، وأن عبارتها جاءت في سياق تداول النكات مع زملائها.

وأوضحت حداد أنها فقط كانت إدخال جو المرح في ذلك الصباح، إلا أن الهجوم العنيف عليها جعلها تفكر في إغلاق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد وزير الخارجية جبران باسل، قائد التيار الوطني الحر، أكثر من هتف المتظاهرون ضده في الاعتصامات، لاتهامه بالفساد.

يشار إلى أن "أو تي في" تعود ملكيتها إلى التيار الوطني الحر، الذي يمثل حزب الرئيس ميشال عون، وصهره وزير الخارجية باسيل.