أرصاد الاحتلال تتحدث عن إعصار وفيضانات محتملة الجمعة والسبت

وطنا اليوم-عمان:توقعت الأرصاد الجوية في كيان الاحتلال، أن تصحب الأمطار المتوقعة يوم السبت المقبل، عواصف رعدية من حين لآخر وهناك خشية من فيضانات في الاودية .

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية، فإنه سوف يستمر الطقس الشتوي حتى عطلة نهاية الأسبوع وتوقعت الارصاد الجوية بان تتطور عاصفة مدارية عنيفة أيضًا قبالة ساحل الأراضي المحتلة ابتداءا من يوم الجمعة .

وأظهرت بعض خرائط التنبؤ بالطقس بإمكانية حدوث إعصار البحر الأبيض المتوسط برياح تزيد عن 100 كم في الساعة وهطول امطار غزيرة لكن ووفق تعبير القناة الثانية نقلا عن خبراء ارصاد ان هذه مجرد توقعات أولية.

اسم العاصفة هو "Medicane" - Mediterranean and Hurricane (إعصار البحر الأبيض المتوسط).

في أغلب الأحيان ، تتجلى العاصفة مع هبوب رياح شديدة وامطار غزيرة في غضون ساعات - مما يعني احتمال حدوث فيضانات وأضرار.

ومع ذلك ، نادراً ما حدثت مثل هذه الأحداث على الساحل في الماضي ، مما يعني أنه من المرجح أن لا تحدث ".

وقال خبير الطقس في القناة العبرية "هذا أسبوع صعب التنبؤ به". "الجو غير مستقر والخرائط لا تشير بوضوح إلى ما يجري لكن هناك احتمال في نهاية الأسبوع ان يكون هطول كميات كبيرة من الأمطار مع رياح قوية".

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم ممطرًا مصحوبًا بعواصف رعدية ، مع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك قلق بشأن الفيضانات في الجنوب وحتى فيضانات على السهل الساحلي.