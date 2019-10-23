رجل يقتحم متحفا بفرنسا ويكتب عبارات تهديد بالعربية

وطنا اليوم-عمان:اقتحم رجل مجهول متحفا في فرنسا، صباح الأربعاء، بعد أم خط عبارات تهديد باللغة العربية، في سان رافايل في منطقة الريفييرا الفرنسية.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن "رجلا واحدا على الأقل تحصن صباح الأربعاء في متحف الآثار في سان رافايل، حيث خطت عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى".

وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى "المتحف سيتحول جحيما". وذكرت الشرطة أن شخصا واحدا أو شخصين اقتحما ليل الثلاثاء الأربعاء المكان.

وأضافت أنه يرفض أو يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة، موضحة أنها تنتظر تدخل قوات خاصة للشرطة.

ولم يوضح رجال الشرطة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مسلحين أو غير مسلحين، أو ما إذا كان أو كانا يحتجزان رهائن.

ويقع المتحف في قلب سان رافايل القديمة، ويمتد على مساحة 800 متر مربع تشمل صالة المعرض وكنيسة مجاورة، ويصنف مبنى أثريا.