الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة في حاوية بإسيكس

وطنا اليوم-عمكان::قالت الشرطة البريطانية إنها عثرت على جثث 39 شخصا داخل حاوية شاحنة في مقاطعة إيسكس شرقي إنجلترا.

وأشارت إلى أن الشاحنة اكتشفت وهي مركونة داخل حديقة، ووترجليد الصناعية في المنطقة الشرقية غرايز الواقعة بالمقاطعة.

وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على السائق، وهو رجل من إيرلندا الشمالية ويبلغ من العمر 25 عاما، ويشتبه في ارتكابه جريمة قتل.

وقالت إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الجثث داخل الشاحنة، تعود لـ38 شخصا بالغا ومراهقا واحدا. ودخلوا إلى البلاد قادمين من بلغاريا، عبر مدينة هوليهيد البريطانية يوم الأحد الماضي.

ويعتقد أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين، حاولوا دخول البلاد عبر الاختباء بشاحنة نقل.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان قضية شاحنة المهاجرين غير الشرعيين، التي عثر عليها وبداخلها 71 جثة يعتقد أن أغلبهم من سوريا.

وقالت الشرطة النمساوية عام 2015، إن الشاحنة كانت تحتوي على جثث تعود إلى 59 رجلا و8 نساء و4 أطفال، ويعتقد أنها ظلت هناك لمدة تتراوح ما بين يوم ونصفإلى يومين.