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الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة في حاوية بإسيكس
وطنا اليوم-عمكان::قالت الشرطة البريطانية إنها عثرت على جثث 39 شخصا داخل حاوية شاحنة في مقاطعة إيسكس شرقي إنجلترا.
ويعتقد أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين، حاولوا دخول البلاد عبر الاختباء بشاحنة نقل.
وتعيد الحادثة إلى الأذهان قضية شاحنة المهاجرين غير الشرعيين، التي عثر عليها وبداخلها 71 جثة يعتقد أن أغلبهم من سوريا.
وقالت الشرطة النمساوية عام 2015، إن الشاحنة كانت تحتوي على جثث تعود إلى 59 رجلا و8 نساء و4 أطفال، ويعتقد أنها ظلت هناك لمدة تتراوح ما بين يوم ونصفإلى يومين.
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