وقفات احتجاجية بغزة والضفة رفضا لقرار السلطة حجب مواقع

وطنا اليوم-عمان:عبرت العديد من الأطر والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، عن رفضها لقرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية؛ الفلسطينية والعربية، ودعت لوقفات احتجاجية الثلاثاء في كل من الضفة وغزة.

وقررت محكمة الصلح الفلسطينية برام الله، أمس الاثنين، حجب 59 موقعا صحفيا إلكترونيا وهو ما تسبب بحالة استنكار واسعة لدى معظم فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وبالتزامن بين غزة والضفة الغربية المحتلة، عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية، ردا على قرار النيابة العامة الفلسطينية بالضفة حجب عشرات الموقع، واعتقال الصحفيين.

وأكد نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، رفضه الاعتداءات على الصحفيين والجسم الصحفي، مطالبا جميع الجهات في الضفة وغزة، باحترام حرية الرأي والعمل الصحفي.

وأوضح ، أن "النقابة ستبدأ خطوات ميدانية وقانونية ونقابية، من أجل رفع هذه الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الجسم الصحفي الفلسطيني.

من جانبه، طالب رئيس لجنة دعم الصحفيين الصحفي صالح المصري، السلطة بالتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية "المجحف بحق وسائل الإعلام؛ العربية والفلسطينية"، منوها إلى أن لهذا القرار "تداعيات سلبية على صعيد الحريات الإعلامية، ويمنح الاحتلال ضوءا أخضر لمزيد من الجرائم بحق الصحفيين ومؤسساتنا الإعلامية".

واعتبر ، قرار محكمة الصلح حجب المواقع "سياسيا بامتياز، لأنه يتعلق بالانقسام والتجاذبات السياسية في الساحة الداخلية الفلسطينية"، منوها إلى أن "الأصل ألا يتم زج وسائل الإعلام المختلفة في الصراع السياسي الداخلي".

ورأى المصري، أن "على السلطة أن تدعم وسائل الإعلام لا أن تحجبها، لأننا كشعب فلسطيني يقع تحت الاحتلال، بأمس الحاجة، لكشف خطورة وزيف الرواية الإسرائيلية، وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الأراضي المحتلة".

وذكر أن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الكتل والأطر والمؤسسات الإعلامية في غزة والضفة الغربية، "تعبر عن حالة السخط والرفض الواسع للقرار المجحف، وهذا ينم عن مدى خطورة القرار وتأثيره على الرسالة الإعلامية الفلسطينية".

وفي ذات الجانب، تعتزم العديد من الأطر والمؤسسات الصحفية، ومنها كتلة الصحفي الفلسطيني والتجمع الإعلامي الديمقراطي، تنظيم وقفة احتجاجية أخرى في مدينة غزة ظهر اليوم، رفضا لقرار السلطة إغلاق وحجب عشرات المواقع الإخبارية والصحفية الإلكترونية الفلسطينية والعربية.