 وطنا نيوز -نتنياهو يبلغ رئيس كيان الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل الحكومة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
نتنياهو يبلغ رئيس كيان الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل الحكومة
التاريخ : 21-10-2019 08:16:27 المشاهدات: 1507

وطنا اليوم-عمان:أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، رئيس كيان الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق، دعا رئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس رئيس وزراء حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى إعادة التفويض بتشكيل الحكومة فوراً إلى رئيس كيان الاحتلال رؤفين ريفلين بعد فشله في الحصول على الأغلبية بالكنيست.

وقال غانتس لنتياهو: "بدلاً من إهدار الوقت على تصوير مقاطع فيديو، يجب عليك أن تعيد التفويض الى الرئيس ليتيح لنا الفرصة لتشكيل حكومة وحدة ليبرالية تقود إسرائيل بحكمة وبمسؤولية".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق