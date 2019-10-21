نتنياهو يبلغ رئيس كيان الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل الحكومة

وطنا اليوم-عمان:أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، رئيس كيان الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق، دعا رئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس رئيس وزراء حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى إعادة التفويض بتشكيل الحكومة فوراً إلى رئيس كيان الاحتلال رؤفين ريفلين بعد فشله في الحصول على الأغلبية بالكنيست.

وقال غانتس لنتياهو: "بدلاً من إهدار الوقت على تصوير مقاطع فيديو، يجب عليك أن تعيد التفويض الى الرئيس ليتيح لنا الفرصة لتشكيل حكومة وحدة ليبرالية تقود إسرائيل بحكمة وبمسؤولية".