الرئيسية | عربي و دولي لبنان يقرر تخفيض رواتب النواب والوزراء 50%

وطنا اليوم-عمان:اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على رأسها تخفيض رواتب النواب والوزراء 50%.

جاء ذلك في تصريحات عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني ، والتي تضمنت إقرار الورقة الاقتصادية وموازنة 2020.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.

وقال:" الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".

ولفت إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة".

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