الرئيسية | عربي و دولي مصادر : لهذا غضب ترامب من زيارة بيلوسي للأردن

وطنا اليوم-عمان:أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الأردن السبت الماضي غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفق مصادر إعلامية أميركية مطلعة ، كانت الزيارة مفاجئة وغير معلنة للادارة الاميركية وللأطراف الاخرى.

بيلوسي اصطحبت معها في زيارتها اعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وهم اعضاء في اللجان الاستخباراتية والعسكرية والشؤون الخارجية.

كما اصطحبت بيلوسي رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف، الذي يتزعم حملة عزل الرئيس دونالد ترامب.

المصادر الإعلامية الأميركية قالت ان بيلوسي ومرافقيها قاموا بالتحقيق في عملية الانسحاب المفاجئ للجيش الاميركي من شمال سوريا دون التنسيق مع الحلفاء ومن بينها الأردن.

وكان ترامب هاجم بشدة زيارة بيلوسي إلى الأردن برفقة وفد رفيع لمناقشة الوضع في سوريا، متسائلاً "ماذا عن خط أوباما الأحمر في سوريا؟"، ملمحاً إلى أن الأزمة السورية هي إرث كارثي لإدارة الرئيس أوباما.

وتفصيلاً، قال ترمب في تغريدة له على "تويتر": "تقود بيلوسي الآن وفداً من 9 أشخاص، بينهم الفاسد آدم شيف، إلى الأردن للتحقق من الوضع في سوريا.. يجب عليها أن تعرف لماذا رسم أوباما الخط الأحمر في الرمال، ثم لم يفعل أي شيء، لقد فقد سوريا وفقد كل الاحترام.. أنا فعلت شيئاً أطلقت 58 صاروخاً.. لقد مات مليون شخص بسبب خطأ أوباما!"

وعقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، وأعضاء كبار آخرون بالكونغرس، محادثات في الأردن، مساء السبت، مع الملك عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين كبار.

وكانت بيلوسي أعلنت عن وصولها، رفقة مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى الأردن بشكل مفاجئ لعقد اجتماعات بشأن الوضع في سوريا.

وقالت بيلوسي، في بيان نشرته "فوكس نيوز" Fox News: "وفدنا من الحزبين يزور الأردن في وقت حرج من أجل أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "مع الأزمة المتفاقمة في سوريا وبعد الغزو التركي، شارك وفدنا في مناقشات حيوية حول التأثير على الاستقرار الإقليمي، وزيادة تدفق اللاجئين، والفراغ الخطير الذي تم توفيره لداعش وإيران وروسيا".

وضم الوفد الأميركي رؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل، ورئيس لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون، ورئيس لجنة المخابرات، آدم شيف والنائب الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبيري.

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