الرئيسية | عربي و دولي رئيس الوزراء اللبناني يعطي مهلة 72 ساعة للشركاء

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء سعد الحريري، أن مسؤولية الحكومة تكمن في هذه الظروف بايجاد حلولا لمشاكل اللبنانيين.

وقال الحريري في كلمة له بعد المظاهرات التي عمت لبنان، مساء الجمعة : "أنا مع كل تحرك سلمي يقوم به اللبنانيون للتعبير عن مطالب المحتجين" مؤكدا أن الإصلاحات التي تريدها الحكومة لا تعني زيادة الضرائب بل تعديل القوانين القديمة التي تجاوزها التاريخ.

وقدم الحريري مهلة لمدة 72 ساعة ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنع الشارع والشركاء الدوليين.

وتابع في كلمته "خفضنا النفقات وسعينا لزيادة الدخل لكننا كنا دوما نصطدم بجهة معرقلة"، مضيفاً "أنا أشعر بألم اللبنانيين وأؤيد حقهم بالتعبير".

وقال الحريري "الغضب ردة فعل طبيعية إزاء الأداء السياسي في لبنان وتعطيل الدولة، والناس أمهلتنا كثيرا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل".

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