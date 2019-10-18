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قتيل و7 جرحى في مدينة طرابلس اللبنانية
وطنا اليوم-عمان:تعرض محتجون في ساحة النور - طرابلس، إلى إطلاق نارٍ، بعدما طردوا النائب السابق مصباح الأحدب، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". وبحسب قناة "الجديد"، فقد "أصيب أحد المحتجين بجروح نتيجة إطلاق النار من العناصر الأمنية التابعة للأحدب". وحصل "لبنان24" على فيديو يظهر إطلاق النار على المتحجين، في حين أفاد مراسل "لبنان24" في الشمال عن "سقوط 7 جرحى خلال الإحتجاجات، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة".
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