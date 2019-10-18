الصرخة في يومها الثاني: لبنان لم ينم والتحرّكات تتصاعد

وطنا اليوم-عمان:يطغى السواد على المشهد الصباحي في وسط بيروت. آثار التظاهرات تبدو جليّة في الشوارع، بعد ليليةٍ صاخبةٍ من جنوبه إلى شماله وضواحيه. الشرارة الأولى انتقلت من قلب العاصمة في ساحتي رياض الصلح والشهداء. الكلّ خرج إلى الشارع حاملاً شعاراً واحداً: لرفض الضرائب في الموزانة الجديدة. الشارع اللبناني الذي تخلّى عن ثوبه الطائفي والسياسي لساعات، استطاع توحيد المشهد، بعدما ضاق الوضع المعيشي والاقتصادي بهم.

ووقعت مواجهات بين المتظاهرين في ساحة رياض الصلح والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب فجر اليوم، أمام السرايا الحكومية، ما أدّى إلى سقوط جرحى في صفوفهم، والقوى الأمنية.

واليوم، تتجدّد الاحتجاجات منذ الصباح الباكر، مع سلسلة من قطع الطرق بالإطارات المشتعلة، وحالة ترقّب وحذر في الشارع، فيما التزمت المدارس والجامعات بقرار وزير التربية أكرم شهيب بالاقفال نتيجة الأوضاع الراهنة.

وأفادت مصادر أنّه "تقرر نقل مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة في السرايا عند الثانية بعد الظهر إلى القصر الجمهوري".

حال الطرق

أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع طريق شتورا بالاتجاهين من بعض المحتجين وتحويل السير باتجاه الطرق المجاورة.

كما قطع المحتجّون منذ بعض الوقت طريق صوفر محلّة شانيه.

وأقفل متظاهرون طريق المتن السريع بالإطارات المشتعلة، ما تسبّب بزحمة سير خانقة.

وقطع بولفار سن الفيل محلة ميرنا الشالوحي بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين وحوّل السير الى الطرق المجاورة.

وقطع السير على بولفار كميل شمعون محلّة غاليري سمعان بالإطارات المشتعلة من بعض المحتجين.

كما قطعت الطريق على جسر انطلياس والطريق البحرية، وجرى تحويل السير باتجاه الطرق المجاورة.

وأعيد فتح مسلكي اوتوستراد البترون باتجاه بيروت، بعد أن أخلى المحتجين مسلكي الأوتوستراد في البترون منذ قليل، وأعيد فتحه أمام السيارات.

وقطع المحتجون طريق جعيتا، كما أشعلوا الإطارات على أوتوستراد زوق مكايل وأوتوستراد انطلياس.

ومسلكا أوتوستراد شكا ما زالا مقطوعين بالاطارات المشتعلة.

كما قطعت الطريق على اوتوستراد الذوق. وقطع طريق جسر الواطي بالإتجاهين بالإطارات المشتعلة من بعض المحتجين، وتم تحويل السير إلى الطرق المجاورة.

وقطعت الطريق عند محلّة جسر الواطي بالإطارات المشتعلة والدراجات النارية.

واقفلت طريق العقيبة باتجاه جونيه بالاطارات المشتعلة، ما أدّى إلى زحمة سيرٍ خانقة.

وقطع قطعوا الطريق على أوتوستراد الزهراني النبطية عند مفرق المروانية بالاطارات المشتعلة.

كما قطعت الطريق على أوتوستراد النبطية - حبوش بالاطارات المشتعلة، إضافة إلى دوار حاروف، ودوار كفررمان وحبوش وطريق المصيلح.

وقطعت الطريق في الأوزاعي عند محلة جسر السلطان ابرهيم بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت. وأفادت معلومات أنّ "القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب يعملون على فتح الطريق في الأوزاعي بالقرب من جامع الأوزاعي".

ولاحقاً، عمد المحتجّون على قطع الطريق المؤدي من الاوزاعي إلى ملعب الغولف باتجاه طريق المطار.

البقاع

أقفل المحتجّون عدداً من الطرق في البقاع بالإطارات المشتعلة منها الكرك، سعدنايل، الفاعور، شتوره وضهر البيدر بالاتجاهين. ويعمل الجيش على إعادة فتح الطريق في تعلبايا.

وأعيد قطع الطريق الدولية رياق بعلبك بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين بالإطارىات المشتعلة. وعمد المحتجّون على اقفال مفرق جديتا- ضهر البيدر. ونصب متظاهرون خيمة وافترشوا الأرض في محاولة لإيصال صوتهم بالطرق كافّة.

الشمال

بدت شوارع زغرتا، اليوم، كالعديد من المناطق الشمالية، شبه خالية من المارة والسيارات، وأقفلت المدارس الخاصة والرسمية والجامعات أبوابها، إضافة إلى المصارف والعديد من المحال التجارية وسط دعوات للاعتصام رفضاً للضرائب.

ووضعت مكبرات للصوت عند مستديرة ساحة النور في #طرابلس لبثّ الأغاني الثورية، والدعوة إلى مزيد من التظاهر والتحرّك قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.