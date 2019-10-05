الرئيسية | عربي و دولي شاهدوا : مرافق وزير لبناني يطلق النار نحو المتظاهرين

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مرافق وزير التربية، أكرم شهيب، أطلق النار باتجاه متظاهرين ضد قرار الحكومة بفرض ضرائب جديدة، ودهس أحدهم، في العاصمة بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء أمس الخميس، إن "مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار باتجاه المتظاهرين، ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين".

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "النهار"، أنه "أثناء خروج موكب وزير التربية أكرم شهيب، من مجلس النواب، حاول المعتصمون قطع الطريق أمامه، إلا أن أحد المرافقين للموكب أطلق النار في الهواء، ما تسبب بحالة من الهرج والمرج في محيط مجلس النواب".

وأضافت الصحيفة أن الحادث "أثار غضبا كبيرا بين المتظاهرين وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي".

وتعليقا على الحادث، طلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من وزير التربية "تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء".

وأضاف جنبلاط، في تغريدة له، بحسب الصحيفة، "نحن تحت القانون، لكن نطلب تحقيقا شفافا، ونرفض الاعتداء على أي كان".

وعمت المناطق اللبنانية مظاهرات شعبية، أسماها البعض بـ"انتفاضة الواتساب"، تنديدا بسياسة الحكومة واحتجاجا على الضرائب الجديدة، لتعكس مدى عمق الأزمة الداخلية والاحتقانات المعيشية.





تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر