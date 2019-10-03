الرئيسية | عربي و دولي مصادر : اتفاق على تجميد نبع السلام 120 ساعة

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود أخبار ممتازة قد تحفظ آلاف الأرواح فيما يتعلق بمحادثات بينس وأردوغان.

وكشفت مسؤول تركي مساء الخميس، أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على تجميد عملية "نبع السلام" العسكرية في الشمال السوري مدة 120 ساعة.

وأوضح المصدر أن الخطوة تأتي بهدف السماح للوحدات الكردية الانسحاب من المنطقة الآمنة، التي تعتزم تركيا إنشاءها.

يأتي ذلك بعيد انتهاء مباحثات طويلة بين أردوغان وبنس في القصر الرئاسية بأنقرة، وسط توتر بين الجانبين على خلفية تصريحات متبادلة.

وتسعى تركيا من عمليتها العسكرية في العمق السوري إبعاد خطر مجموعات تعتبرها إرهابية، وتوطين نحو مليون لاجئ في منطقة آمنة.

وأوضح المصدر أن الجانبين سيعملان على تعزيز التعاون لتنفيذ الاتفاق، فيما ستتبع أنقرة "أقصى درجات الحرص على عدم تعريض المدنيين للأذى".

وبمجرد توقف العملية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهي عقوبات فرضها قبل أيام على تركيا.

وأكد المسؤول أن أنقرة "حصلت على ما تريده من اللقاء".

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