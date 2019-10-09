الرئيسية | عربي و دولي أول تعليق للأسد على عملية نبع السلام .. هاجم تركيا ويهدد

وطنا اليوم-عمان:علق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس، على"نبع السلام" الرتكية شكال سوريا، في أول تصريح له بعد بدء العملية.

وقال الأسد خلال لقائه، مستشار الأمن القومي العراقي، فالح الفياض، "إن الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ"، واصفا العملية العسكرية التركية بـ"العدوان الإجرامي".

وأضاف الأسد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن "العدوان الإجرامي التركي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع ممهما حمل من شعارات كاذبة، فهو غزو سافر وعدوان واضح"، على حسب قوله.

وتابع: بأن "سوريا ردت عليه (العملية العسكرية التركية) في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه، وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله".

وبدأت تركيا عملية عسكرية قبل أسبوع، شمال شرق سوريا، وأسمتها "نبع السلام" في مواجهة الوحدات الكردية المسلحة، وتنظيم الدولة، ومن أجل إنشاء منطقة آمنة تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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