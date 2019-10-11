هروب سجناء من تنظيم داعش من سجن في القامشلي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجمعة، هروب مساجين من تنظيم داعش المعتقلين لديها، خلال ما قالت إنه قصف للقوات التركية على المنطقة، على الرغم من تأكيد أنقرة أنه لا وجود لعمليات هناك.

وقال مسؤول في وحدة الإعلام العسكري في "قسد"، إن خمسة من أعضاء تنظيم داعش تمكنوا من الهروب من سجن في القامشلي شمال شرق سوريا "بعد قصف تركي لموقع قريب" الجمعة.

وصفت وزارة الدفاع التركية، الأخبار بـ"الكاذبة" بشأن استهداف سكان منطقتي "القامشلي" و"ديريك" في سوريا، وقالت إنها "تتجاوز حدود العقل".

جاء ذلك في بيان نشرته الجمعة، تعليقا على ما نشرته "قسد"، حول عملية "نبع السلام"، شرق نهر الفرات.

وأوضحت الوزارة أن "الأخبار الكاذبة التي ينشرها إرهابيو قتلة الأطفال بي كا كا، حول استهداف القوات التركية للسكان المدنيين في القامشلي وديريك، تتجاوز حدود العقل"، وفق تعبيرها.

وشدّدت على أن القوات المسلحة التركية ليس لديها أي عنصر للعمليات في هذه المناطق المذكورة.

يشار إلى أن "قسد" سبق أن هددت بإطلاق سراح المساجين من تنظيم داعش، في حال شن أنقرة عمليتها العسكرية شرق الفرات، ما أثار غضبا أمريكيا وتركيا.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدرس الخطوات اللازمة لضمان عدم فرار عناصر تنظيم داعش من السجون في تلك المنطقة، لافتا إلى أن الأرقام التي تتحدث عن عددهم بالشمال السوري مبالغ فيها، ولا يتجاوز عددهم الـ10 آلاف.