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مصريون يعتذرون بعد كشف تعذيب أردنيين وسوداني
وطنا اليوم-عمان:وجه نشطاء وحقوقيون مصريون إعتذارهم للمعتقلين المفرج عنهم من الأردن والسودان، عقب اعتقالهم من قبل الأمن المصري وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بتهم مُلفقة ببرنامج تلفزيوني يقدمه الإعلامي عمرو أديب.
وكان الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أثناء حراك 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قد نشر فيديوهات اعتراف للرواجبة وثائر ووليد باتهامات منها تبعيتهم لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" حسب وصف أديب، ومحاولتهم الرصد والحشد للتظاهرات.
وأكد النشطاء عبر الوسم، على أن أي اعتراف من أي معتقل في مصر، يكون اعترافا غير صادق لأنه تم تحت الضغط والتعذيب، مستشهدين بالمعتقلين التسعة الذين تم إعدامهم في قضية النائب العام، والذين تم الترويج بأنهم اعترفوا بإرتكابهم للجريمة، ثم تم نشر تبرئتهم بعد إعدامهم.
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