الرئيسية | عربي و دولي استهداف ناقلة نفط إيرانية بصاروخين قرب ميناء جدة السعودي

وطنا اليوم-عمان:ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بانفجار وقع في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر قبالة سواحل جدة.

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن عقود "برنت" الآجلة ارتفعت ، بنسبة 01ر2 بالمئة إلى 29ر60 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 83ر1 بالمئة إلى 53ر54 دولار للبرميل.

وأفاد التفزيون الإيراني بوقوع انفجار في الناقلة الإيرانية (سينوبا) قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب النفط في البحر الأحمر، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار قد نجم عن عمل إرهابي.

الى ذلك قالت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط الجمعة، إن إحدى الناقلات الإيرانية تعرضت لهجوم بصاروخين على الأقل، أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأوضحت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، تعرضت إلى حادث انفجار أصاب هيكل هذه السفينة، على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.

ونقلت الوكالة عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط بقولها إن "صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار".

وأشارت الوكالة إلى أن "الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا إلى أضرار، إثر حادث التفجير، ما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر"، لافتة إلى أن "الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة، يحققون حاليا في أسباب وقوع الإنفجار، وأعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي".

ولم يصدر عن السلطات السعودية بيانًا بشأن الأمر حتى الساعة 6.30 ت.غ.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وكانت السلطات الإيرانية ألغت نهاية الشهر الماضي، أمر احتجاز ناقلة بريطانية، بعد توقيفها في 19 تموز/ يوليو الماضي بدعوى ارتكاب انتهاكات بحرية، عقب أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في آب/ أغسطس.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لما وصفتها بعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر