الرئيسية | عربي و دولي رغد صدام لترامب: عوضنا عند الله كبير

وطنا اليوم-عمان:ردّت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف قرار تدخل بلاده في الشرق الأوسط بالأسوأ على الإطلاق.

وكتبت رغد عبر صفحتها على "فيسبوك": نعرف منذ البدء انه قرار جائر و خطأ، لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟؟.

وتساءلت أيضا: من سيعوضنا والدي و اخوتي وابن اخي اللذين استشدوا وهم يدافعون عن بلدهم ؟؟ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا و بهتانًا ؟؟.

وختمت ابنة الرئيس العراقي الراحل حديثها قائلة: أنا أعلم ..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه.

وكان ترامب، نشر تغريدة على تويتر قال فيها: صرفت الولايات المتحدة 8 تريليونات من الدولارات على القتال ومراقبة الشرق الأوسط. لقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح. لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر. إن التدخل في الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق.

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