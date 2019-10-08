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أميركا: عندما نقلنا سفارتنا للقدس خشينا انفجاراَ وقوبلنا بـالتثاؤب
وطنا اليوم-عمان:قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ان واشنطن توقعت عند نقل السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة حدوث انفجار للوضع في المنطقة واندلاع سلسلة من الانتفاضات"، إلا أنها تفاجأت بردة الفعل “الباردة” من قبل العالم أجمع على هذا القرار.
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