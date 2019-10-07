الرئيسية | عربي و دولي فيصل القاسم لبهجت سليمان: كم مرة التقيت الموساد بالأردن

وطنا اليوم-عمان:شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما شرسا على مسؤول سوري شهير .

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "بهجت سليمان طار صوابه بعدما نشر ابن دريد الأسد فيديو لابن بهجت حيدرة وهو يتعاطى المخدرات".

وأضاف: "القومجي لم يترك سورياً إلا واتهمه بأنه صهيوني وعميل للموساد. سؤال:كم مرة التقيت يا بهجت بالموساد أثناء عملك كسفير بالاردن وضابط ارتباط".

وتابع: "اخرس لأن فضائحك الامنية والمالية والجنسية ازكمت الأنوف".

وفي سياق آخر ، سخر "القاسم" من الموقف السعودي والإماراتي ضد العملية التركية في سوريا قائلا: "غريب جداً...هل سمعتم يوماً العربان يدينون الغزو الايراني لسوريا؟ لا أبداً...أما اليوم فالسعودية والإمارات تشنان هجوماً كاسحاً على ما تسميانه العدوان التركي على سوريا....هل تحتاج إيران إلى أصدقاء بوجود هيك أعداء؟".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر