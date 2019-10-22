الرئيسية | عربي و دولي الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة تونسية الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي وصل إلى المرحلة الثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 13 أكتوبر، رغم وجوده في السجن بتهمة غسيل أموال أثناء إجراء الجولة الأولى من الانتخابات.

وأذنت محكمة التعقيب التي عقدت الأربعاء، بالإفراج عن نبيل القروي من سجنه فورا، بعد قبول التعقيب الذي قدمه محاموه صباح اليوم.

وكان القضاء التونسي قد رفض أكثر من طلب للإفراج عن القروي الذي أوقف في 23 أغسطس الماضي خلال الحملة التي سبقت الدورة الأولى، بتهم متعلقة بـ"لتهرب الضريبي وغسيل الأموال".

وكان القروي قد طالب بتأجيل الدور الثاني من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي إلى حين الإفراج عنه، لكن زوجته سلمى السماوي تواصل حشد الدعم لزوجها عبر الزيارات الميدانية للمقاهي والحقول حيث تعمل النسوة في الزراعة والفلاحة عموما.

وقرر منافسه قيس سعيد عدم القيام بأي حملة "ما دام منافسه قيد السجن".

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