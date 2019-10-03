قتلى وجرحى في هجوم على معبد يهودي في ألمانيا

وطنا اليوم-عمان:سقط قتلى وجرحى، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق النار أمام معبد يهودي في مدينة هاله شرق ألمانيا.

وقالت وكالة الأنباء "الفرنسية"، إن مسلح فتح النار أمام معبد في هاله، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما حاصرت الشرطة المحلية المنطقة.

وأوضحت أن الشرطة، لم تقدم معلومات عن طبيعة الحادثة، لكنها اكتفت بحث المدنيين على البقاء في منازلهم.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصين قتلا خلال إطلاق النار من قبل مسلحين، إثر اعتداء استهدف معبد يهودي، فيما قالت أخرى أن القتلى والجرحى سقطوا إثر إلقاء قنبلة على مقبرة يهودية.

وبحسب وسائل الإعلام تلك، فإن الشرطة تطارد المهاجم الذي قالت إنه فر إلى مدينة "لايبزيغ".