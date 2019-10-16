ترامب: آن الآوان للخروج من الحروب اللانهائية السخيفة

وطنا اليوم-عمان:عقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على انسحاب قواته من نقاط عدة في الشمال السوري، واصفا بالحروب بالمنطقة بـ"السخيفة".

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر: "آن الأوان لخروج أمريكا من تلك الحروب اللانهائية السخيفة".

وأضاف أنه يتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع في المنطقة.

وأعلن البيت الأبيض، صباح الإثنين، أن "القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها"، فيما علقت تركيا أن الهدف من العملية تطهير الإرهاب من الحدود وعودة اللاجئين.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "تركيا ستتحرك قريبا بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".

وأشار البيان إلى أن "تركيا ستكون مسؤولة بعد الآن عن إرهابيي داعش الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين".