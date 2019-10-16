ليبرمان: يصف وزيرة ثقافة الاحتلال بـ البهيمة والخارجية بـ الكذاب

وطنا اليوم-عمان:وصف رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، وزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال ، ميري ريغيف بأنها بهيمة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع جريدة "معاريف" العبرية والتي نقلت وكالة معا فحواها حيث اتسم الحوار الصحفي مع ليبرمان الذي من المقرر ان ينشر بكامله عشية يوم "الغفران" الذي يصادف الأربعاء من هذا الاسبوع، بأن المفردات الحادة التي استخدمها ليبرمان في حديثه عن شخصيات سياسية فاعلة في الحكومة التي يترأسها نتنياهو.

ويعود سبب وصف ليبرمان لوزيرة الثقافة بأنها بهيمة بعد ان كانت قد تفاخرت، على حد تعبيره، بأنها لم تمسك في حياتها كتابا من تأليف الكاتب الروسي الشهير تشيخوف.

وقال ليبرمان كيف يمكن لأهل كتاب ان تكون وزيرة الثقافة تتفاخر بأنها لم تمسك كتابا من مؤلفات تشيخوف.

وقال ليبرمان عن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال كاتس بأنه :"كاذب مثير للشفقة فيما وصف رئيس حزب "شاس" للمتدينين الشرقيين، اريه درعي بأنه خائن.

وفي خضم هذه المفردات الحادة، قال الصحافي بن كسبيت، الذي أجرى الحوار، لليبرمان انه المقابلة ستنشر عشية يوم "الغفران" وعليه ان يطلب المعذرة وفقا للتقليد في هذه المناسبة، فكان رد ليبرمان "ليذهبوا جميعا الى الجحيم".

وأضاف ليبرمان في معرض حديثه انه لن يستغرب إذا اكتشف ان نتنياهو قد كلف محققين شخصيين بتتبع تحركاته وتحركات اسرته، مؤكدا ان هذه هي طريقة تعامل نتنياهو مع من يختلف مع في الرأي، فهو يتحول الى عدو شخصي.

وردا على سؤال إن كان سيوافق على التناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة مقابل انضمامه الى ائتلاف حكومي لليمين، قال ليبرمان: فيذهبوا الى الجحيم. انا أتطلع الى الأمور الجوهرية وليس الى التناوب".