الحكومة الكندية ترضخ لمعلميها عرفانًا لهم وطمأنة لأولياء الطلبة

وطنا اليوم-عمان:رضخت الحكومة الكندية، لمطالب العاملين في مدارس مقاطعة اونتاريو، حيث توصل الاتحاد الكندي للموظفين إلى اتفاق مبدئي ليل الأحد لتفادي إضراب محتمل لأكثر من 55 الف عامل في المدارس كان مقررًا اليوم الاثنين.

وأعلن وزير التعليم ستيفن ليتشي الأحد عن الصفقة في مؤتمر صحفي، حسبما أفاد موقع "هلا كندا" باللغة العربية.

وقالت ليتشي "يمكن لأولياء الأمور أن يرتاحوا بمعرفة أن الحكومة عملت بلا كلل لضمان بقاء أطفالهم في الفصول الدراسية".

وقالت رابطة مجالس مدارس أونتاريو العامة في بيان "يلعب العاملون في مجال التعليم دورًا مهمًا في مدارسنا، وهذا الاتفاق هو أننا نقدر المساهمة التي يقدمونها للرسالة التعليمية لطلابنا كل يوم".

وعادت نقابة المعلمين وحكومة مقاطعة اونتاريو إلى طاولة المفاوضات بعد أن أعلنت النقابة يوم الأربعاء أنها ستصعد حملتها من العمل إلى إضراب كامل.

وأعلنت العديد من مجالس المدارس في جميع أنحاء المقاطعة أنها ستغلق أبوابها في حالة حدوث إضراب.

وقالت النقابة إن قضيتهم الرئيسية هي "أمن الخدمات" وإنهم يطالبون بالتراجع عن التخفيضات التي قامت بها حكومة المحافظين والتي أدت إلى فقدان الوظائف.