 وطنا نيوز -شاهدوا : متظاهر عراقي يترحم على زمن صدام : كنا ملوك بزمانه
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شاهدوا : متظاهر عراقي يترحم على زمن صدام : كنا ملوك بزمانه
التاريخ : 06-10-2019 12:25:52 المشاهدات: 2290

وطنا اليوم-عمان:ترحم متظاهر عراقي على زمن الرئيس العراقي صدام حسين، قائلًا إن الشيعة أفسدوا في العراق، ولم ينجحوا في أي شي. 

والمتظاهر لم ينكر أنه من الشيعة وقال غاضبًا إن جميع المسؤولين الشيعة أوصلوا البلاد إلى الهاوية. 

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. 

والسبب الرئيسي للحراك بحسب محللين، هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.


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