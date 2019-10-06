بعد الأردن .. أزمة المعلمين في كندا تتصاعد

وطنا اليوم-عمان:انطلقت مفاوضات جديدة بين نقابة موظفي القطاع العام الكندي مع وزارة التربية في محاولة لتجنب إعلان نقابة المعلمين الإضراب في المدارس.

وحسبما نقلت وسائل إعلام كندية باللغة العربية، فقد هددت النقابة بإعلان الإضراب اعتبارا من يوم غد الاثنين في حال فشلت المفاوضات بين وزارة التربية ومجلس اتّحادات الأمناء في مدارس المقاطعة.

وأشارت إلى قيام بعض المجالس المدرسية بتحذير الأهالي بوجوب إدراك احتمالية الإضراب، واعتبرت أنّ الاجراءات المتّخذة بدأت تؤثّر على الخدمات في المدارس.

رغم أن نقاط الخلاف ما زالت عالقة كنقطة الاجازات الطويلة الأمد وأيام الإجازات المرضية إلا أن الحكومة قد أبدت ليونة في ما يخصّ التأمينات وتعويضات العمل.

من جانبه أعلن ستيفن ليتشي وزير التربية الكندي، بأن الحكومة مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصّل إلى اتّفاق يوفر الاستقرار للموظفين والأهالي والتلاميذ.