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صحافة إيران تهاجم مظاهرات العراق وتتهمها بالعمالة لإسرائيل
وطنا اليوم-عمان:شنت الصحافة الإيرانية حملة إعلامية شرسة لتشويه صورة المظاهرات التي تشهدها أغلب المحافظات والمدن العراقية.
بدورها وصفت صحيفة "جام جم" الرسمية والتابعة للحكومة الإيرانية مظاهرات العراق بـ"الفتنة السعودية " ضد مراسم الأربعين الحسينية التي ستقام بحضور ملايين الإيرانيين في العراق.
وأضافت: "أيضا هناك أسباب أخرى ومقنعة لدى السعودية لتحريك الشارع العراقي، حيث تعاني السعودية من هزيمة فادحة في اليمن ونجران وهجوم أرامكو وفي ظل هذه الظروف يجب أن تقدم الرياض تنازلات كبيرة في المفاوضات مع طهران، لذلك يعتقد السعوديون بأنهم عن طريق التحريض على الفوضى في العراق، يمكنهم الحصول على تنازلات اذا ما تفاوضوا مع ايران".
وقالت: "يظهر تحليل البيانات والمحتوى المنشور على تويتر أن أغلب المشاركين والذين يحرضون على الفتنة في العراق هم من السعودية ومصر وبعض الدول التي تريد أن تظهر الأوضاع في العراق على انها غير آمنة".
وأكدت صحيفة "صبح نو" أن دخول الإيرانيين إلى العراق ما زال مستمرا للمشاركة في الأربعين الحسينية، وأن مسيرات الحسينية لهذا العالم ستكون مشتركة بين العراقيين والإيرانيين وأكثر حماسة من أي وقت مضى لتوجيه رسالة للأعداء على تلاحم الشعبين العراقي والإيراني تحت شعار حب الحسين يجمعنا".
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات الأكثرية الشيعية.
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